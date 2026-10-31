ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إل ساردينيرو مواجهة قوية تجمع بين راسينج سانتاندير وريال مدريد في الجولة الحادية عشرة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية، السابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 10:15 إل ساردينيرو

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ما القنوات الناقلة لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس معلقا على مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج راسينج سانتاندير وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات راسينج سانتاندير وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027