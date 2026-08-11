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وديات الأندية
team-logoديبورتيفو لاكورنيا
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
ديبورتيفو لاكورنيا ضد ريال مدريد
ديبورتيفو لاكورنيا
ريال مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد رياثور المباراة الودية التي تجمع بين ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب جوزيه مورينيو، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على استاد رياثور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
ديبورتيفو لاكورنيا crest
ديبورتيفو لاكورنيا
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ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وخصصت الشبكة قناة أبو ظربي الرياضية 1 لإذاعة المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY".

المباراةديبورتيفو لاكورونيا - ريال مدريد
الموعدالأربعاء 12 أغسطس 2026
التوقيت22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
القنوات الناقلةأبو ظبي الرياضية 1
الملعبرياثور
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