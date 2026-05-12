Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
الدوري الإسباني
team-logoديبورتيفو ألافيس
مينديزوروتزا
team-logoبرشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برشلونة
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة
ديبورتيفو ألافيس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "مينديزوروزا" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ديبورتيفو ألافيس بالضيف برشلونة.

برشلونة حسم بطولة الدوري الإسباني بالفوز على ريال مدريد وحقق اللقب التاسع والعشرين في تاريخه على حساب أهم بطولة محلية إسبانية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأربعاء 13 مايو 2026، على ملعب مينديزوروزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
مينديزوروتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة

ديبورتيفو ألافيسHome team crest

5-3-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
انتوني سيفيرا
21
عبدالرحمن ريباخ
7
A. Perez
14
ناهول تاناليا
17
جوني
24
V. Parada
8
أنطونيو بلانكو
19
بابلو ايبانييز
4
دينيس سواريز
22
I. Diabate
34
A. Manas
13
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
5
باو كوبارسي
20
داني أولمو
6
جافي
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
11
رافينيا
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيكه فلوريس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ألافيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ألافيس

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان