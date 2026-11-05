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الدوري المغربي الممتاز
team-logoحسنية أغادير
أدرار
team-logoنهضة بركان
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
حسنية أغادير ضد نهضة بركان
حسنية أغادير
نهضة بركان
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار الله مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين حسنية أكادير ونهضة بركان، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 هو الجمعة 6 نوفمبر 2026 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت المغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7
أدرار
المباريات التالية
حسنية أكادير

حسنية أكادير

الدوري المغربي الممتاز

06 نوفمبر 2026

نهضة بركان

نهضة بركان

ما القنوات الناقلة لمباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة حسنية أغادير ضد نهضة بركان

المدرب

  • هلال الطير

نتائج حسنية أكادير ونهضة بركان في المباريات الأخيرة

حسنية أكادير

حسنية أكادير - المستوى

المغرب الفاسي
خ1-2
نهضة الزمامرة
ف2-5
الجيش الملكي
ت2-2
الرجاء
ت1-1
الفتح الرباطي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

نهضة الزمامرة
ت2-2
ستار سبورت
ف0-2
ستار سبورت
ف1-0
المغرب الفاسي
ت0-0
الرجاء
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات حسنية أكادير ونهضة بركان في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

حسنية أغاديرتعادلنهضة بركان
2
0
3
الدوري المغربي الممتاز
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
1
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نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
2
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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حسنية أغادير
حسنية أكادير
0
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب حسنية أكادير ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
632194+511
ت
ف
ف
ت
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
632164+211
ف
ف
ت
ت
ف
4
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
631287+110
ف
خ
ف
خ
ت
5
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
630374+39
ف
ف
خ
خ
خ
6
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
62315509
ف
خ
ت
ت
ت
7
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
62221210+28
خ
ت
ت
ف
خ
8
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
522164+28
خ
ت
ف
ت
ف
9
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
10
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
62225508
خ
ت
خ
ت
ف
11
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
62224408
ف
ف
ت
ت
خ
12
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
13
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
514042+27
ف
ت
ت
ت
ت
14
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
603329-73
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
6015512-71
خ
خ
ت
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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