يحتضن استاد جورسل أكسل مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين جوزتيبي وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027، هو الإثنين 30 نوفمبر 2026، على استاد جورسل أكسل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز - الجولة 13 30 نوفمبر 2026 - 11:00 غورسل أكسل

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ما القنوات الناقلة لمباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

نتائج جوزتيبي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جوزتيبي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب جوزتيبي وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027