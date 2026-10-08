ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

فيورنتينا يحتل المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جنوى المركز التاسع عشر برصيد نقطة.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.

المباريات التالية جنوى الدوري الإيطالي 09:00 فيورنتينا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 09:00 لويجي فيراريس

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة





ترتيب جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027



