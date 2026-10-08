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الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoفيورنتينا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
جنوى ضد فيورنتينا
جنوى
فيورنتينا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

فيورنتينا يحتل المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جنوى المركز التاسع عشر برصيد نقطة.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
لويجي فيراريس

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة جنوى ضد فيورنتينا

3-4-2-1
جنوى crest
جنوى
جنوى
التشكيل
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
4-3-3
جاستن بيجلوجاستن بيجلواليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركانداليS. OtoaS. Otoaليو أوستيجاردليو أوستيجاردكينغسلي إهيزيبوكينغسلي إهيزيبوجبريل سوجبريل سوجونيور ميسياسجونيور ميسياسمورتن فريندروبمورتن فريندروبميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونتوماسو بالدانزيتوماسو بالدانزيميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشدافيد دي خيادافيد دي خيالوكا رانييريلوكا رانييريرادو دراجوسينرادو دراجوسينأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزVieryVieryنيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليشير ندورشير ندورآرثر عطاآرثر عطاteam-logoماتيو بيليغرينوفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونوteam-logoبيدرو جونسالفيس
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
3-4-2-1
جنوى

التشكيلة الأساسية

فيورنتينا

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • باولو فانولي


نتائج جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة


جنوى

جنوى - المستوى

كومو
خ1-4
فروسينوني
ت1-1
SUD
ف1-0
بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

فروسينوني
خ0-3
تورينو
خ1-2
فينيزيا
ف2-4
بيزا
ف3-0
نابولي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

جنوىتعادلفيورنتينا
0
3
2
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
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جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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جنوى
جنوى
2
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فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
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فيورنتينا
فيورنتينا
2
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جنوى
جنوى
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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جنوى
جنوى
0
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
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جنوى
جنوى
1
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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