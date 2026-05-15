الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoميلان
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يستعد استاد لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وميلان ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 67، بعد الخسارة أمام أتالانتا بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة من السيري آ، ليصبح في المركز الرابع ومهدد بفقدان مركزه الحالي لصالح روما صاحب المركز الخامس، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه ومصالحة جماهيره عبر التشبث بتواجده ضمن الأربعة الكبار والحفاظ على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يمتلك جنوى 41 نقطة، يحتل بها المركز الـ14، ويعد في منطقة أمنة تماماً من الهبوط، ولكن لقاء أمام الروسينيري يعني تقديم عرض قوي من كل اللاعبين الطموحين للظهور، لذا فلن تكون مباراة سهلة للديافولو بالتأكيد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة جنوى وميلان في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

جنوىHome team crest

3-4-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
16
جاستن بيجلو
13
N. Zaetterstroem
5
ليو أوستيجارد
27
اليساندرو ماركاندالي
32
مورتن فريندروب
77
ميكائيل إليرتسون
4
Amorim
3
أرون مارتين
29
لورنزو كولومبو
9
فيتينيا
21
جيف ايخاتور
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
5
كوني دي وينتر
31
ستراهينيا بافلوفيتش
33
دافيد بارتيساغي
12
أدريان رابيو
30
أردون جاشاري
19
يوسف فوفانا
4
صامويل ريتشي
7
سانتياغو خيمينيز
18
كريستوفر نكونكو

  • دانييلي دي روسي

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج جنوى وميلان في المباريات الأخيرة

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات جنوى وميلان الأخيرة

جنوى

آخر 5 مباريات

ميلان

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب جنوى وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

