ما القنوات الناقلة لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد جوبا مواجهة جنوب السودان ومصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع أنجولا، بينما تلقى منتخب جنوب السودان خسارة أمام مالاوي بنتيجة 1-2.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب جوبا.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الخامسة عصرا (17:00) بتوقيت الإمارات.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 09:00





ما القنوات الناقلة لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي





كيف تشاهد مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج جنوب السودان ومصر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات جنوب السودان ومصر في المباريات الأخيرة









ترتيب جنوب السودان ومصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة B المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 مالاوي مالاوي 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 2 أنجولا أنجولا 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 3 مصر مصر 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 4 جنوب السودان جنوب السودان 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ الجولة القادمة



