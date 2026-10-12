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دوري أبطال أوروبا
team-logoجلطة سراي
رامس بارك
team-logoبرشلونة
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
برشلونة
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب علي سامي ين سبور مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين جالطة سراي وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب علي سامي ين سبور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
رامس بارك


ما القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة جلطة سراي ضد برشلونة

4-2-3-1
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
أورجان تشاكيرأورجان تشاكيردافينسون سانشيزدافينسون سانشيزإسماعيل جاكوبسإسماعيل جاكوبسعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيرونالد سالايرونالد سالايرافائيل لياورافائيل لياوليروي سانيليروي سانيغابرييل ساراغابرييل ساراA. BatrakovA. Batrakovلوكاس توريرالوكاس توريرافيكتور أوسيمينفيكتور أوسيمينجوان جارسياجوان جارسياباو كوبارسيباو كوبارسيجول كونديجول كونديجيرارد مارتنجيرارد مارتنجواو كانسيلوجواو كانسيلورودريرودريكريم أديميكريم أديميفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالجابرييل جيسوسجابرييل جيسوس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
جلطة سراي

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • بوروك أوكان
  • هانسي فليك


نتائج جالطة سراي وبرشلونة في المباريات الأخيرة


جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

سبورتينج
خ3-1
كوجالي سبور
ف1-0
طرابزون سبور
خ4-0
PEN
ت3-3
قاسم باشا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
22/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات جالطة سراي وبرشلونة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

جلطة سرايتعادلبرشلونة
0
1
4
الدوري الأوروبي
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الأوروبي
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
2الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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