ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب تونس نظيره أوغندا على ملعب "حمادي العقربي" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "حمادي العقربي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 15:00





ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة









ترتيب تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة H المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بوتسوانا بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليبيا ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تونس تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوغندا أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



