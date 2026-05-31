مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب النمسا، نظيره التونسي، على ملعب إرنست هابل، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة السادسة من كأس العالم والتي تضم أيضًا هولندا، اليابان والسويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 1 يونيو 2026، على ملعب إرنست هابل.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة إلا الربع بتوقيت تونس، العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات قطر الودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس تطبيق TOD TV بتعليق نوفل باشي.

كيف تشاهد مباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس والنمسا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

القنوات الناقلةالمعلق
TOD TVنوفل باشي

نتائج تونس والنمسا في المباريات الأخيرة

أستراليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين تونس والنمسا في المباريات الأخيرة

أستراليا

المباراة الأخيرة

تونس

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

0

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1
