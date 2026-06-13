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كأس العالم
team-logoالسويد
بي بي في إيه
team-logoتونس
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
السويد ضد تونس
السويد
تونس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب التونسي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب السويد القوي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب بي بي في آيه.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت تونس.

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كأس العالم - المجموعة 6
بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 4أحمد البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة السويد ضد تونس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جراهام بوتر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • صبري لموشي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس والسويد في المباريات الأخيرة

السويد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين تونس والسويد في المباريات الأخيرة

السويد

المباراة الأخيرة

تونس

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب تونس والسويد في كأس العالم 2026

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