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الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoمونزا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
مونزا
تورينو ضد مونزا
تورينو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو ومونزا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو ومونزا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 23 أكتوبر 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
أولمبيكو دي تورينو


ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تورينو ضد مونزا

3-4-1-2
تورينو crest
تورينو
تورينو
page.match.formation.title
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-2-1
لوكاس بيريلوكاس بيريبيترو كوموتزوبيترو كوموتزوأدريان إسماليأدريان إسماليساوول كوكوساوول كوكوA. CacciamaniA. Cacciamaniرفيق بلغاليرفيق بلغاليرولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغورادانيال براغانزادانيال براغانزانيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشتشي أدامزتشي أدامزجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميونيN. ToernqvistN. Toernqvistسابا جوجليتشيدزهسابا جوجليتشيدزهايدي كواديوايدي كواديواندريا كاربونياندريا كاربونيصامويل بيرينديليصامويل بيرينديليداني موتاداني موتاريكاردو مانجاسريكاردو مانجاسايبينيزير اكينسانميروايبينيزير اكينسانميروF. OndoaF. OndoaJ. RobinsonJ. RobinsonG. VarelaG. Varela
مونزا crest
مونزا
مونزا
3-4-1-2
تورينو

التشكيلة الأساسية

مونزا

المدرب

  • إيجناتسيو أباتي
  • إيفان يوريتش


نتائج تورينو ومونزا في المباريات الأخيرة


تورينو

تورينو - المستوى

فيورنتينا
ف1-2
روما
خ0-2
بولونيا
ت1-1
أودينيزي
ف2-1
بارما
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مونزا

مونزا - المستوى

ساسوولو
ف2-1
كريمونيسي
خ2-3
بريست
ت2-2
لاتسيو
خ3-1
كالياري
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات تورينو ومونزا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تورينوتعادلمونزا
2
2
1
كأس إيطاليا
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
تورينو badge
تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
1
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
مونزا badge
مونزا
مونزا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
مونزا
1
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
انتهت
5الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب تورينو ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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