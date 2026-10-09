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الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoأودينيزي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
تورينو ضد أودينيزي
تورينو
أودينيزي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

الفريقان يحتلان المركزين الثالث عشر والرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط من أول 5 مباريات.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
أولمبيكو دي تورينو


ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تورينو ضد أودينيزي

3-5-2
تورينو crest
تورينو
تورينو
التشكيل
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-4-3
لوكاس بيريلوكاس بيريساوول كوكوساوول كوكوأدريان إسماليأدريان إسماليإراي كومارتإراي كومارترولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغوراناتان باترسونناتان باترسوندانيال براغانزادانيال براغانزاكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمA. CacciamaniA. Cacciamaniجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميونينيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشمادوكا اوكويمادوكا اوكويإينزو إيبوسيإينزو إيبوسيكريستيان كاباسيليكريستيان كاباسيليجيمس ابانكواهجيمس ابانكواهيسبر كالستروميسبر كالسترومL. MillerL. Millerحسن كامارحسن كامارميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفوداI. GueyeI. Gueyeساندي لوفريتشساندي لوفريتشيورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامب
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-5-2
تورينو

التشكيلة الأساسية

أودينيزي

المدرب

  • إيجناتسيو أباتي
  • كوستا رونيايتش


نتائج تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة


تورينو

تورينو - المستوى

ساسوولو
خ2-1
مونزا
خ0-1
فيورنتينا
ف1-2
روما
خ0-2
بولونيا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أودينيزي

أودينيزي - المستوى

فينيزيا
ف2-1
لاتسيو
خ1-2
إنتر
خ5-3
كالياري
خ0-1
POG
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تورينوتعادلأودينيزي
2
1
2
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
2
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تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
1
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أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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تورينو
تورينو
2
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أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
2
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تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
0
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تورينو
تورينو
2
انتهت
7الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
16
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
19
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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