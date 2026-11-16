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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoتوجو
team-logoالجزائر
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
توجو ضد الجزائر
توجو
الجزائر
توغو
الجزائر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب كيجيه مواجهة قوية تجمع بين توجو والجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب كيجيه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الجزائر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4
المباريات التالية
توجو

توجو

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

17 نوفمبر 2026

الجزائر

الجزائر

ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

BeIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة توجو ضد الجزائر

المدرب

  • P. Neveu

نتائج توجو والجزائر في المباريات الأخيرة

توجو

توجو - المستوى

إفريقيا الوسطى
ت1-1
بنين
ف5-1
بوروندي
ف1-0
زامبيا
خ2-0
الجزائر
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الجزائر

الجزائر - المستوى

سويسرا
خ2-0
زامبيا
ف3-1
بوروندي
ت2-2
النيجر
ف2-1
توجو
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات توجو والجزائر في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

توجوتعادلالجزائر
0
0
5
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
1
توجو badge
توجو
توجو
0
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
توجو badge
توجو
توجو
0
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
5
توجو badge
توجو
توجو
1
انتهت
المباريات الودية
توجو badge
توجو
توجو
0
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
3
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
توجو badge
توجو
توجو
1
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
4
انتهت
2الأهداف المسجلة14
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة I

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الجزائرالجزائرالجزائر
321063+37
ف
ت
ف
2
زامبيازامبيازامبيا
31114404
ت
ف
خ
3
توجوتوجوتوجو
310213-23
خ
خ
ف
4
بورونديبورونديبوروندي
302134-12
ت
ت
خ
الجولة القادمة

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