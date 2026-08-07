ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جروباما أرينا المباراة الودية التي تجمع بين ريال مدريد وفرينسفاروشي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب جوزيه مورينيو، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد جروباما أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

وخصصت الشبكة قناة أبو ظربي الرياضية 1 لإذاعة المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرينسفاروشي الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "STARZPLAY".