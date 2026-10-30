ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهيرة (15:30) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 08:30 ستامفورد بريدج

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ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

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كيف تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027