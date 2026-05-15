أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "ويمبلي" مباراة هامة لحساب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 بين كل من تشيلسي ومانشستر سيتي.

كل من الفريقين يسعى لتحقيق البطولة، تشيلسي لإنقاذ نفسه من الموسم الصفري، ومانشستر سيتي من أجل إحراز لقب ثانٍ.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 16 مايو 2026، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

  C. McFarlane

  بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تشيلسي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تشيلسي

آخر 5 مباريات

مان سيتي

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
