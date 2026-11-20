يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2026-2027.
تشيلسي خسر مباراة الجولة الماضية أمام سندرلاند بهدف نظيف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للعودة لسكة الانتصارات.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.
من معلق مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.
beIN SPORTS HD 1
علي سعيد الكعبي
كيف تشاهد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد ليدز يونايتد
التشكيلة الأساسية
المدرب
- تشابي ألونسو
- دانييل فاركي
نتائج تشيلسي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات تشيلسي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
ف
ف
خ
ف
ف
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
خ
خ
خ
ف
ف
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
ف
خ
ف
ف
خ
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
خ
ف
خ
ف
ف
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
ف
ف
خ
خ
ت
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
ف
ف
ف
ف
خ
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
خ
ف
ت
خ
ت
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
ف
خ
ت
ت
خ
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
ت
ت
ف
ف
ت
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
خ
ف
ف
ف
ت
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
ت
خ
ف
خ
خ
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
خ
ت
ت
خ
ت
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
خ
ت
ت
خ
ف
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
ت
ت
ف
ف
خ
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
خ
ف
خ
خ
ف
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
ت
خ
خ
ت
ت
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
ف
خ
ت
خ
خ
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
خ
خ
خ
خ
ف