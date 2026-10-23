ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 12:30 ستامفورد بريدج





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ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا بعد على مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج تشيلسي وتوتنهام في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام في المباريات الأخيرة









ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2026-2027



