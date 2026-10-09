ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي تشيلسي نظيره بورنموث على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

تشيلسي في المركز العاشر ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يعد بورنموث في المراكز المهددة بالهبوط ويحتل المركز السابع عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "ستامفورد بريدج".

المباريات التالية تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز 10:00 بورنموث

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة عصرا (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج





ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 -





كيف تشاهد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج تشيلسي وبورنموث في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تشيلسي وبورنموث في المباريات الأخيرة









ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2026-2027







