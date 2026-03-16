Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoباريس سان جيرمان
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره تشيلسي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان يمتلك الأفضلية بالفوز على أرضه بنتيجة 5-2 لكن تشيلسي يبحث عن عودة تاريخية مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
ستامفورد بريدج

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

تشيلسيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestبي إس جي
12
فيليب يورجنسن
3
مارك كوكوريلا
27
مالو غوستو
29
ويسلي فوفانا
23
تريفوه تشالوباه
25
مويسيس كايسيدو
24
رييس جاميس
7
بيدرو نيتو
8
إنزو فرنانديز
10
كول بالمر
20
جواو بيدرو
39
ماتفي سافونوف
2
أشرف حكيمي
51
وليان باتشو
5
ماركوينهوس
25
نونو مينديز
17
فيتينيا
87
جواو نيفيس
33
وارن زائير إيمري
29
برادلي باركولا
10
عثمان ديمبيلي
14
ديسير دو

4-3-3

بي إس جيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليام روسينيور

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج تشيلسي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان الأخيرة

تشيلسي

آخر 5 مباريات

بي إس جي

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
