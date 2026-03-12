Goal.com
الدوري الأمريكي
team-logoشارلوت
بنك أوف أمريكا
team-logoإنتر ميامي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على تشارلوت إف سي، السبت بملعب بانك أوف أمريكا، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 15 مارس على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
بنك أوف أمريكا

ما القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


نتائج تشارلوت وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تشارلوت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات تشارلوت وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

تشارلوت

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

