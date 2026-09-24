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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoتركيا
كوجالي
team-logoفرنسا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا ضد فرنسا
تركيا
فرنسا
تركيا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب تركيا نظيره فرنسا على ملعب "كوجالي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفرنسيون يريدون الظهور بأفضل شكل للعودة من الباب الكبير تحت قيادة مدربهم الجديد زين الدين زيدان بعد الخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "كوجالي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة تركيا ضد فرنسا

4-2-3-1
تركيا crest
تركيا
تركيا
التشكيل
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
4-3-3
أورجان تشاكيرأورجان تشاكيرأوزان كاباكأوزان كاباكعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيزكي شيليكزكي شيليكفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوصالح أوزكانصالح أوزكانجان أوزونجان أوزونأردا جولرأردا جولرإسماعيل يوكسكإسماعيل يوكسككريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلوباريش يلمازباريش يلمازمايك ماينانمايك ماينانادرين تروفيرتادرين تروفيرتجول كونديجول كونديماكسينس لاكرواماكسينس لاكروادايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوأدريان رابيوأدريان رابيوريان شرقيريان شرقيكواديو كونيهكواديو كونيهديزيري دويديزيري دويكيليان مبابيكيليان مبابيمايكل أوليسيمايكل أوليسي
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
4-2-3-1
تركيا

التشكيلة الأساسية

فرنسا

المدرب

  • فينتشينزو مونتيلا
  • زين الدين زيدان


نتائج تركيا وفرنسا في المباريات الأخيرة


تركيا

تركيا - المستوى

مقدونيا الشمالية
ف4-0
فنزويلا
ف2-1
أستراليا
خ2-0
باراجواي
خ0-1
أمريكا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فرنسا

فرنسا - المستوى

السويد
ف3-0
باراجواي
ف0-1
المغرب
ف2-0
إسبانيا
خ0-2
إنجلترا
خ4-6
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات تركيا وفرنسا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تركياتعادلفرنسا
1
1
2
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تركيا badge
تركيا
تركيا
2
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
0
انتهت
المباريات الودية
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
4
انتهت
3الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/4


ترتيب تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بلجيكابلجيكابلجيكا
00000000
2
فرنسافرنسافرنسا
00000000
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
00000000
4
تركياتركياتركيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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