ما القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإسباني مباراته الودية ضد ضيفه بيرو بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب دي لا فوينتي يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب لا روخا في كأس العالم، ولذلك وقع اختياره على المنتخب البيروفي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو فجر الثلاثاء 9 يونيو 2026، على ستاد كواوتيموك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة فجرًا بتوقيت السعودية، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية Estadio Cuahutehmoc

ما القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports 2 عامر الخوذيري TOD

التشكيل المتوقع لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج بيرو وإسبانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين بيرو وإسبانيا في المباريات الأخيرة