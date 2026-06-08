Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoبيرو
Estadio Cuahutehmoc
team-logoإسبانيا
شاهد على beIN SPORTS 2شاهد على TOD TV
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
بيرو ضد إسبانيا
بيرو
إسبانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يخوض المنتخب الإسباني مباراته الودية ضد ضيفه بيرو بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب دي لا فوينتي يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب لا روخا في كأس العالم، ولذلك وقع اختياره على المنتخب البيروفي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو فجر الثلاثاء 9 يونيو 2026، على ستاد كواوتيموك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة فجرًا بتوقيت السعودية، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.

crest
المباريات الودية - مباريات دولية ودية
Estadio Cuahutehmoc

ما القنوات الناقلة لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

شاهد البث المباشر واستمتع بإنترنت أقوى مع Nord VPNاشترك الآن!

القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports 2عامر الخوذيري
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة بيرو وإسبانيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بيرو ضد إسبانيا

بيروHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestإسبانيا
1
بيدرو جاليسي
15
رينزو جارسيس
2
A. Barco
4
ماركوس لوبيز
22
أوليفر سون
8
E. Noriega
17
J. Concha
18
اندري كاريلو
11
جايرو فيليز
27
J. Vidales
7
K. Cabrera
1
دافيد رايا
2
مارك بوبيل
14
ايميريك لابورت
12
بيدرو بورو
3
اليخاندرو جريمالدو
9
جافي
10
داني أولمو
18
مارتن زوبيميندي
15
أليخاندرو باينا
7
فيران توريس
26
بورخا إيجليسياس

4-2-3-1

إسبانياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانو مينيزيس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بيرو وإسبانيا في المباريات الأخيرة

بيرو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين بيرو وإسبانيا في المباريات الأخيرة

بيرو

آخر مباراتان

إسبانيا

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

2

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2
إعلان