Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
team-logoبيرنلي
team-logoمانشستر سيتي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يستضيف بيرنلي نظيره مانشستر سيتي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب تيرف مور. 

مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيًا بعدما باتت حظوظ التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في يديه تمامًا عقب الفوز على آرسنال شريطة أن يفوز كل مبارياته المتبقية.

ما موعد مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأربعاء 22 أبريل 2026، على ملعب تيرف مور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

بيرنلي crest
مانشستر سيتي crest
crest
ما القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 3عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

1
مارتن دوبرافسكا
12
بشير هومفريز
5
M. Esteve
2
كايل ووكر
3
كويليندشي هارتمان
20
جيمس وارد
29
جوش لوران
11
جايدون أنتوني
8
ليزلي أوجوتشوكو
10
ماركوس إدواردز
19
زيان فليمينغ
25
جيانلويجي دوناروما
15
مارك جويهي
27
ماتيوس نونيز
45
عبد القدير خوسانوف
33
نيكو أوريلي
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
11
جيريمي دوكو
16
رودري
20
بيرناردو سيلفا
9
إرلينج هالاند

البدلاء

المدرب

  • سكوت باركر

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج بيرنلي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بيرنلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بيرنلي ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بيرنلي

آخر 5 مباريات

مان سيتي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

19
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب بيرنلي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

