ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

بيراميدز ما زال يمضي بالعلامة الكاملة في الدوري المصري، إذ حقق حتى الآن 21 نقطة من 7 مباريات.









وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "الدفاع الجوي".

المباريات التالية بيراميدز الدوري المصري الممتاز 13:00 وادي دجلة شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 8 29 أكتوبر 2026 - 13:00 ستاد الدفاع الجوي





ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت ماكس.

من معلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد مصطفى عفيفي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT MAX.







ON SPORT MAX محمد مصطفى عفيفي





كيف تشاهد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027









نتائج بيراميدز ووادي دجلة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بيراميدز ووادي دجلة في المباريات الأخيرة









ترتيب بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027







