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الدوري المصري الممتاز
team-logoبيراميدز
ستاد الدفاع الجوي
team-logoوادي دجلة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري المصري الممتاز
القنوات الناقلة
بيراميدز ضد وادي دجلة
بيراميدز
وادي دجلة
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري 2026-2027.

بيراميدز ما زال يمضي بالعلامة الكاملة في الدوري المصري، إذ حقق حتى الآن 21 نقطة من 7 مباريات.



وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "الدفاع الجوي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 8
ستاد الدفاع الجوي


ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت ماكس.

من معلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد مصطفى عفيفي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT MAX.



ON Sport 1

ON SPORT MAX

محمد مصطفى عفيفي


كيف تشاهد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة بيراميدز ضد وادي دجلة

المدرب

  • رولاني موكوينا


نتائج بيراميدز ووادي دجلة في المباريات الأخيرة


بيراميدز

بيراميدز - المستوى

الشرقية إنبي
ف1-2
سيراميكا
ف4-1
المريخ
ف0-1
الجيش
ف1-4
المريخ
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
15/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
وادي دجلة

وادي دجلة - المستوى

القناة
ت0-0
مودرن سبورت
خ2-1
المقاولون
خ0-2
السويس بتروجيت
ت2-2
البنك الأهلي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات بيراميدز ووادي دجلة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بيراميدزتعادلوادي دجلة
3
2
0
الدوري المصري الممتاز
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وادي دجلة
وادي دجلة
0
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بيراميدز
بيراميدز
0
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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وادي دجلة
وادي دجلة
1
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بيراميدز
بيراميدز
3
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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بيراميدز
بيراميدز
1
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وادي دجلة
وادي دجلة
1
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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وادي دجلة
وادي دجلة
0
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
2
انتهت
الدوري المصري الممتاز
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
1
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وادي دجلة
وادي دجلة
0
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
7700173+1421
ف
ف
ف
ف
ف
2
الزمالكالزمالكالزمالك
8611114+719
ف
ف
خ
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
7520146+817
ت
ف
ف
ت
ف
4
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
7502137+615
ف
خ
ف
ف
ف
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
7412129+313
خ
ف
ف
ف
خ
6
الاتحادالاتحادالاتحاد
741296+313
خ
ف
ف
ف
ف
7
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
8323118+311
خ
ف
ت
ف
ت
8
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
832399011
ت
ت
ف
خ
ف
9
زدزدزد
732288011
ف
ت
ف
خ
ف
10
سموحةسموحةسموحة
731344010
ف
ف
ف
خ
خ
11
المصريالمصريالمصري
8233810-29
ت
ت
ت
خ
خ
12
القناةالقناةالقناة
71519908
ت
ت
خ
ت
ت
13
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
72231012-28
خ
ت
ف
ف
خ
14
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
714278-17
ت
ت
خ
خ
ت
15
الجيشالجيشالجيش
7214612-67
خ
خ
خ
ت
خ
16
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
712437-45
خ
ف
خ
خ
خ
17
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
7115815-74
خ
خ
خ
ف
ت
18
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
7115311-84
ت
خ
خ
خ
خ
19
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
7115311-84
ف
خ
خ
خ
ت
20
الجونةالجونةالجونة
7025410-62
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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