يحتضن استاد الدفاع الجوي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بيراميدز والمغرب الفاسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت المغرب.

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 1 28 نوفمبر 2026 - 11:00

المباريات التالية بيراميدز دوري أبطال إفريقيا 11:00 المغرب الفاسي شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، محمد بركات، للتعليق على مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 محمد بركات

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج بيراميدز والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بيراميدز والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة

ترتيب بيراميدز والمغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027