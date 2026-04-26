ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في مباراة لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 على ستاد الدفاع الجوي.

المنافسة محتدمة على لقب الدوري المصري ولا بديل للأهلي عن الفوز في المباراة للاقتراب من الزمالك في الصدارة، بينما يبحث بيراميدز عن نتيجة إيجابية بعد الخسارة أمام متصدر الترتيب في الجولة الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الإثنين 27 أبريل 2026 على ستاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر كورة بلس بتعليق مؤمن حسن.

القنوات الناقلة المعلق ON Sport 1 مؤمن حسن كورة بلس

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2025-2026

التشكيلات المحتملة بيراميدز ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كرونوسلاف يورزيتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يس ثوروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بيراميدز والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في المباريات الأخيرة