ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دالارا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027.

تورينو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل بولونيا المضيف المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بولونيا وتورينو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد ريناتو دالارا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 09:00 ريناتو دالارا

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج بولونيا وتورينو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بولونيا وتورينو في المباريات الأخيرة





ترتيب بولونيا وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027







