أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة بولونيا وإنتر ضمن الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تُوج النيراتزوري ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي بعد انتصاره على بارما في الجولة الخامسة والثلاثون، واستطاع أن يحقق الانتصار على لاتسيو بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل أمام فيرونا في الجولة السابقة من السيري آ، ليصل للنقطة 86، وبفارق 13 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه، لذاً سيكون هذا اللقاء استكمالاً لاحتفال الجماهير بالبطولة.

على الجانب الأخر يحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 55 نقطة، وهي الفرصة الأخيرة للفريق لمحاولة الوصول للمركز السابع ليتأهل إلى بطولة من البطولات الأوروبية، لذا يحتاج للانتصار على أمل أن يتلقى أتالانتا هزيمة ثقيلة، بالاضافة إلى تقديم لقاء قوي أمام بطل إيطاليا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وإنتر في الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 23 مايو 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

1
لوكاس سكوروبسكي
14
T. Heggem
17
جواو ماريو
33
خوان ميراندا
26
جون لوكومي
8
ريمو فريلير
10
فيديريكو بيرنارديسكي
11
جوناثان رو
19
لويس فيرجسون
6
نيكولا مورو
9
سانتياغو كاسترو
13
جوسيب مارتينيز
95
أليساندرو باستوني
15
فرانشيسكو آتشيربي
31
يان بيسيك
11
لويس هنريكي
8
بيتار سوسيتش
22
هنريك مخيتاريان
43
ماتيو كوكي
17
أندي ضيوف
10
لاوتارو مارتينيز
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

  فنتشينزو إيتاليانو

  كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بولونيا وإنتر الأخيرة

بولونيا

آخر 5 مباريات

إنتر

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

