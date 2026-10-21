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الدوري الأوروبي
team-logoبورنموث
فيتاليتي
team-logoميلان
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
بورنموث ضد ميلان
بورنموث
ميلان
الدوري الأوروبي
إنجلترا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب فيتاليتي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين بورنموث وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الأوروبي - الجولة 3
فيتاليتي


ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، معلقا على مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بورنموث ضد ميلان

المدرب

  • مارك روز


نتائج بورنموث وميلان في المباريات الأخيرة


بورنموث

بورنموث - المستوى

ريال سوسييداد
ف1-2
ليفربول
خ0-1
تشيلسي
خ5-1
شتورم جراتس
ف3-0
سندرلاند
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات بورنموث وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بورنموثتعادلميلان
0
0
1
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
1الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1


ترتيب بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220071+66
ف
ف
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
220060+66
ف
ف
3
بنفيكابنفيكابنفيكا
220061+56
ف
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
220073+46
ف
ف
5
بورنموثبورنموثبورنموث
220051+46
ف
ف
6
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
220040+46
ف
ف
7
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
220052+36
ف
ف
8
ليونليونليون
220053+26
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
220031+26
ف
ف
10
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
220031+26
ف
ف
11
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
211052+34
ت
ف
12
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
211041+34
ت
ف
13
رينرينرين
211021+14
ف
ت
14
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
211010+14
ف
ت
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
210163+33
خ
ف
16
ميلانميلانميلان
210142+23
ف
خ
17
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
210143+13
ف
خ
18
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
210132+13
خ
ف
19
تورينسيتورينسيتورينسي
21013303
خ
ف
20
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
21012203
ف
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
210114-33
خ
ف
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
201123-11
ت
خ
22
ليلسترومليلسترومليلستروم
201123-11
ت
خ
24
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
201112-11
خ
ت
24
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
201112-11
ت
خ
26
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
201103-31
خ
ت
27
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
201116-51
ت
خ
28
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
200213-20
خ
خ
28
أندرلختأندرلختأندرلخت
200213-20
خ
خ
30
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
200225-30
خ
خ
31
مارسيليامارسيليامارسيليا
200215-40
خ
خ
31
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
200215-40
خ
خ
33
سيلتيكسيلتيكسلتيك
200227-50
خ
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
200227-50
خ
خ
35
تساليهتساليهتساليه
200205-50
خ
خ
36
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
200208-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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