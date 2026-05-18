ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "فيتالتي" مباراة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع مانشستر سيتي مع مضيفه بورنموث.

مانشستر سيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الاستمرار في حظوظه حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الثلاثاء 19 مايو 2026، على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 6 خوليو سولير

10 ريان كريستي الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بورنموث ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بورنموث ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ترتيب بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026