مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "فيتالتي" مباراة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع مانشستر سيتي مع مضيفه بورنموث.

مانشستر سيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الاستمرار في حظوظه حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الثلاثاء 19 مايو 2026، على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

1
جورجي بيتروفيتش
3
ادرين تروفيرت
15
آدم سميث
23
جيمس هيل
5
ماركوس سينيسي
37
رايان
8
أليكس سكوت
16
ماركوس تافيرنييه
22
E. Kroupi
12
تايلر آدمز
9
إيفانيلسون
25
جيانلويجي دوناروما
15
مارك جويهي
27
ماتيوس نونيز
45
عبد القدير خوسانوف
33
نيكو أوريلي
10
ريان شرقي
11
جيريمي دوكو
20
بيرناردو سيلفا
42
أنطوان سيمينيو
14
نيكو غونزاليس
9
إرلينج هالاند

  • أندوني إيراولا

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بورنموث ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بورنموث
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بورنموث ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

بورنموث

آخر 5 مباريات

مان سيتي

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

