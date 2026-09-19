ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي بورنموث نظيره ليفربول على ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 تقاط، بينما بورنموث المضيف يحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيتاليتي".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.









ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة









ترتيب بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027







