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FC Liverpoolgetty
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
بورنموث ضد ليفربول
بورنموث
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي بورنموث نظيره ليفربول على ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 تقاط، بينما بورنموث المضيف يحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيتاليتي".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


تشكيلات إشبيلية ضد برشلونة

4-2-3-1
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
اوديسياس فلاشوديموساوديسياس فلاشوديموسأندريس لوبيزأندريس لوبيزغابريال سوازوغابريال سوازوأرونا سانغانتيأرونا سانغانتيخوان ايغليسياسخوان ايغليسياسM. SierraM. Sierraيوسف فوفانايوسف فوفاناجيورجي كوشوراشفيليجيورجي كوشوراشفيليلوسيان أغوميلوسيان أغوميفيليكس كوريافيليكس كورياteam-logoR. Ureدومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشإيريك جارسياإيريك جارسياأندرياس كريستنسنأندرياس كريستنسنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوبيدريبيدريرودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
إشبيلية

التشكيلة الأساسية

برشلونة

البدلاء

المدرب

  • لويس جارسيا
  • هانسي فليك


إشبيلية

الإصابات والإيقافات

برشلونة

نتائج بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة


إشبيلية

إشبيلية - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف1-3
أتلتيكو مدريد
خ1-3
إسبانيول
ت1-1
فالنسيا
ف1-0
COR
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
الهدف المسجل (المستقبل)
26/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إشبيليةتعادلبرشلونة
1
0
4
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
2
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
انتهت
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
9الأهداف المسجلة17
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7610286+2219
ت
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
6501176+1115
ف
ف
خ
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
650186+215
ف
ف
ف
خ
ف
4
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
742196+314
ت
ف
ف
ت
خ
5
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
6411146+813
ف
ف
خ
ف
ت
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
623197+29
خ
ت
ف
ف
ت
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
9
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
10
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
13
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
14
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
15
فياريالفياريالفياريال
61231011-15
ف
خ
خ
خ
ت
16
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
612337-45
خ
ت
ت
خ
ف
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
6114210-84
ف
خ
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
6033311-83
خ
ت
ت
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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