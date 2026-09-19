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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبورنموث
فيتاليتي
team-logoليفربول
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
بورنموث ضد ليفربول
بورنموث
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي بورنموث نظيره ليفربول على ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 تقاط، بينما بورنموث المضيف يحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "فيتاليتي".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
فيتاليتي


ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بورنموث ضد ليفربول

4-2-3-1
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
التشكيل
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
جورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشآدم سميثآدم سميثteam-logoأنطونيو سيلفاادرين تروفيرتادرين تروفيرتجيمس هيلجيمس هيلتايلر آدمزتايلر آدمزجاستن كليفرتجاستن كليفرتأليكس سكوتأليكس سكوترايانرايانماركوس تافيرنييهماركوس تافيرنييهإيفانيلسونإيفانيلسونأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكميلوس كيركيزميلوس كيركيزرونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهبرادلي باركولابرادلي باركولافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزدومينيك سوبوسلايدومينيك سوبوسلايأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيركودي جاكبوكودي جاكبوأليكسندر إيساكأليكسندر إيساك
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
بورنموث

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • مارك روز
  • أندوني إيراولا


نتائج بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة


بورنموث

بورنموث - المستوى

إيفرتون
ت1-1
نيوكاسل
ت2-2
LIN
ف4-0
برينتفورد
ت2-2
ريال سوسييداد
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

فورست
ت2-2
ابسويتش
ف0-2
أتلتيكو مدريد
ف2-1
فولهام
ت0-0
توتنهام
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بورنموثتعادلليفربول
1
0
4
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
3
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
انتهت
5الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
440082+612
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
6
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
422073+48
ف
ت
ت
ف
7
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
9
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
10
ليفربولليفربولليفربول
413064+26
ت
ف
ت
ت
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
41127704
خ
ت
ف
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
411235-24
خ
ت
ف
خ
15
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
16
بورنموثبورنموثبورنموث
403167-13
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
4103611-53
خ
ف
خ
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
20
فولهامفولهامفولهام
401347-31
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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