ما القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب بوتسوانا نظيره التونسي على ملعب "بوتسوانا الوطني" ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

الفريقان يريدان تحقيق أول فوز في المجموعة بعدما تعادلا في المباراة الافتتاحية لكل منهما.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "بوتسوانا الوطني".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 15:00





ما القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى عصام الشوالي.









beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





التشكيل المتوقع لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج بوتسوانا وتونس في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بوتسوانا وتونس في المباريات الأخيرة









ترتيب بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 1 1 0 0 2 0 +2 3 ف 2 فرنسا فرنسا 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 تركيا تركيا 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ 4 إيطاليا إيطاليا 1 0 0 1 0 2 -2 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



