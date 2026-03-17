ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خط التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، ليجعل المباراة متوازنة في الإياب ويستغل ملعبه وجمهوره للفوز والوصول إلى ربع النهائي.

وسوف يواجه الفائز من هذه المباراة إما أتلتيكو مدريد أو توتنهام، في الدور المقبل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج برشلونة ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة ونيوكاسل الأخيرة