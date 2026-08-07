ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد فريولي المباراة الودية التي تجمع بين برشلونة ونوتنجهام فورست، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة ضمن البطولة الودية "فريولي فينيتسيا جوليا" في استضافة فريق أودينيزي حيث تقام الدورة بين الفرق الثلاثة بنظام 3 مباريات، كل مباراة من شوط واحد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تذاع المباراة عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،.