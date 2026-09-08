ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره فينورد في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 12:45 كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبيا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج برشلونة وفينورد في المباريات الأخيرة

تاريخ برشلونة وفينورد في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027