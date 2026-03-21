ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يريد الحفاظ على فارق النقاط الأربعة أو حتى توسعة الفارق مع ريال مدريد في الصدارة، في خضم صراع شرس على لقب الدوري الإسباني بين القطبين البارزين، خاصة وأنّ الملكي لديه مواجهة هذه الجولة ضد أتلتيكو في الديربي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 22 مارس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

