ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي برشلونة نظيره راسينج سانتاندير على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

برشلونة حقق العلامة الكاملة من 5 مباريات أحرز خلالها 15 نقطة وبأداء مبهر وبداية موسم استثنائية.

بينما يبحث راسينج سانتاندير مع لاعبه المميز المغربي ياسين زبيري أن يعطل برشلونة ويحقق نتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 15:30 كامب نو





ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عامر الخوذيري للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.









beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري





كيف تشاهد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة









ترتيب برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027







