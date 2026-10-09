ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي برشلونة نظيره خيتافي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2026-2027.

برشلونة يطمح لعدم التعثر ومواصلة حملة الحفاظ على اللقب بعد بداية استثنائية بالعلامة الكاملة في أول 7 جولات.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 12:30 خيتافي

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 12:30 كامب نو





ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2026.





beIN SPORTS HD 2 -





كيف تشاهد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج برشلونة وخيتافي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي في المباريات الأخيرة









ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2026-2027







