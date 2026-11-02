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دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoأستون فيلا
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
برشلونة ضد أستون فيلا
برشلونة
أستون فيلا
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين برشلونة وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
كامب نو
المباريات التالية
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

أستون فيلا

أستون فيلا

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد أستون فيلا

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
جوان جارسياجوان جارسياأليخاندرو بالديأليخاندرو بالديجواو كانسيلوجواو كانسيلوباو كوبارسيباو كوبارسيجيرارد مارتنجيرارد مارتنانتوني جوردونانتوني جوردونرودريرودريفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزلامين ياماللامين يامالبيدريبيدريرافينيارافينيازيون سوزوكيزيون سوزوكيفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفماتي كاشماتي كاشإيان ماتسنإيان ماتسنباو توريسباو توريسبوبكر كامارابوبكر كاماراجواو جوميزجواو جوميزAlysson EdwardAlysson Edwardابراهيم مبايابراهيم مبايجون ماكجينجون ماكجيننيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسون
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • هانسي فليك
  • أوناي إيمري

نتائج برشلونة وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

برشلونة

برشلونة - المستوى

جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
ألافيس
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
18/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

نيوكاسل
ف0-1
VIK
ف3-1
مان سيتي
ف2-1
بورنموث
خ3-0
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات برشلونة وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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