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الدوري الإسباني
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سانتياجو بيرنابيو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
برشلونة
أتلتيك بيلباو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في مواجهة قوية في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2026-2027 "مؤجلة" وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الذي يريد الاحتفاظ بلقب الدوري لخزائنه التي استقبلته خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 27 أغسطس 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
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الدوري الإسباني - الجولة 1
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

ريال مدريدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال سوسييداد
1
تيبو كورتوا
17
مارك كوكوريلا
16
إبراهيما كوناتي
4
دين هويسين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
8
فيديريكو فالفيردي
20
بيرناردو سيلفا
7
فينيسيوس جونيور
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
10
كيليان مبابي
1
أليكس ريميرو
17
سيرجيو غوميز
31
جون مارتن
2
جون أرامبورو
5
إيغور زوبيلديا
7
اندير بارينتشيا
14
تاكيفوسا كوبو
21
يانجيل هيريرا
18
كارلوس سولر
24
لوكا سوتشيتش
10
ميكيل أويارزابال

4-2-3-1

ريال سوسييدادAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيليغرينو ماتاراتزو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال سوسييداد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

ريال سوسييداد

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027

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