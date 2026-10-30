ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الجولة الثامنة من الدوري الألماني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 13:30 أليانز أرينا

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ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات إم بي سي، حقوق بث مباريات الدوري الألماني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها عبر إم بي سي أكشن وإم بي سي شاهد رياضة.

من معلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027؟

اختارت شبكة إم بي سي كلا من أحمد النفيسة ومحمد حسين للتعليق على مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

إم بي سي أكشن محمد حسين MBC Shahid إم بي سي شاهد رياضة أحمد النفيسة

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027 عبر تطبيق إم بي سي شاهد رياضة.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027

نتائج بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2026-2027