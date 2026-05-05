أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ غدًا، الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الباريسيين 5-4 في العاصمة الفرنسية باريس، مما يفتح الباب لجميع النتائج الممكنة خلال الدور الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 6 مايو 2026، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

1
مانويل نوير
44
جوسيب ستانيشيتش
2
دايوت أوباميكانو
4
جوناثان تاه
27
كونراد لايمر
10
جمال موسيالا
45
اليكسندر بافلوفيتش
17
ميكايل أوليسيه
6
يوزوا كيميش
14
لويس دياز
9
هاري كين
39
ماتفي سافونوف
25
نونو مينديز
51
وليان باتشو
5
ماركوينهوس
33
وارن زائير إيمري
87
جواو نيفيس
8
فابيان رويز
17
فيتينيا
14
ديسير دو
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
10
عثمان ديمبيلي

نتائج بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

