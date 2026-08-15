ما القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد سانت جاكوب بارك المباراة الودية التي تجمع بين بازل وبرشلونة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق المدرب هانزي فليك لاقتحام الموسم الجديد في الدوري الإسباني والذي ينطلق في الأسبوع المقبل بالنسبة للنادي الكتالوني.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الأحد 16 أغسطس 2026، على استاد سانت جاكوب بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تذاع المباراة عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة بازل وبرشلونة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،.