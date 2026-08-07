هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
وديات الأندية
team-logoمانشستر يونايتد
team-logoباريس سان جيرمان
مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

وديات الأندية
القنوات الناقلة
مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان

تعرف على كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 والبث عبر الإنترنت..

يخوض كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباراة ودية قوية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل المباراة فرصة لكل من المدربين مايكل كاريك ولويس إنريكي للوقوف على أهم عناصرهما وجاهزيتهم للموسم الجديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية.. وخصصت الشبكة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية على stc tv سجل الآن!

من معلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة  stc tv المعلق عبدالله الحربي للتعليق على مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو السبت 8 أغسطس 2026، على ملعب أوليفي الجديد بالسويد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةباريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد
الموعدالسبت 8 أغسطس 2026
التوقيت18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
القنوات الناقلةstc tv sports HD1
 المعلقعبدالله الحربي
الملعبأوليفي الجديد
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل