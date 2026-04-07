ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يعاني بشكل واضح محليًا خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بجانب ابتعاده عن المنافسة على الدوري ليتبقى أمله الوحيد في دوري أبطال أوروبا.

أما باريس سان جيرمان، فتعافى في المباريات الأخيرة وأقصى تشيلسي في ثمن النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، مما يجعله متحفزًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 حسن العيدروس TOD TV





كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

