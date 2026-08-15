ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "بوليرت ديليليس" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026.

ويريد المدرب لويس إنريكي ان يدخل الموسم بأفضل شكل ممكن بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي، ويطمح لإضافة لقب السوبر الفرنسي إلى خزائنه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، هو الأحد 16 أغسطس 2026، على ملعب بوليرت ديليليس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس الأبطال الفرنسي - النهائي 16 أغسطس 2026 - 14:45 بولار دولولي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات السوبر الفرنسي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ولانس في نهائي السوبر الفرنسي 2026

التشكيلات المحتملة لانس ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب دينو توبمولر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب لويس إنريكي

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نتائج باريس سان جيرمان ولانس في المباريات الأخيرة

تاريخ باريس سان جيرمان ولانس في المباريات الأخيرة